Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve obüsler Kilis’in karşısında bulunan Şeyh Horoz Bölgesindeki Zeytunak’ın çevresindeki PKK/YPG/PYD terör örgütüne ait hedefleri vurdu. Bombardıman saat 17.30’da başladı.
Şeyh Horoz bölgesindeki terör hedefleri vuruluyor
16.02.2018 - 18:31 | Son Güncelleme: 16.02.2018 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve obüsler Şeyh Horoz bölgesindeki PKK/YPG/PYD terör örgütüne ait hedefleri vurdu.
Etiketler : Afrin,Şeyh Horoz bölgesi,
544163 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544163.aspx
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