Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Başbakan Yıldırım, Almanya’da tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yıldırım’ın, Almanya ziyareti kapsamında Baykal’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmek istediği ancak doktorların, enfeksiyon riski nedeniyle müsaade etmediği öğrenildi.
Başbakan Yıldırım, Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı
16.02.2018 - 22:54 | Son Güncelleme: 16.02.2018 - 23:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’da tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Etiketler : Başbakan Binali Yıldırım,Münih,CHP Milletvekili Deniz Baykal,
544209 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544209.aspx
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