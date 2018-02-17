AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Vasfi Çakıroğlu, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Çakıroğlu'nun ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Çakıroğlu, geçen ay bir rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede ameliyat olmuştu. TOBB Türkiye İnşaat Yapımcıları Meclis Üyesi de olan Çakıroğlu, aynı zamanda 2 yıldır AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanlığı görevini de sürdürüyordu.
AK Parti İlçe Başkanı Çakıroğlu hayatını kaybetti
17.02.2018 - 01:23 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 01:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de, bir süredir kanser tedavisi gören AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Vasfi Çakıroğlu hayatını kaybetti.
Etiketler : AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı,vasfi çakıroğlu,
544229 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544229.aspx
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