Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından 2 pilot askerin bulunduğu SF-260D eğitim uçağı, tecrübe uçuşu için havalandı. Bir süre sonra uçakla radar irtibatı kesildi. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uçağın enkazına havaalanının 3 kilometre kuzeyinde ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, uçaktaki Havacı Yüzbaşı Yunus Bal ile Havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın şehit düştüğü belirlendi. Yüzbaşı Yunus Bal'ın (37) acı haberi, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki babaevine ulaştı. Evli ve 1 çocuk babası şehidin babaevi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Evli ve 5 yaşında kızı olan şehidin eşinin hamile olduğu öğrenildi. Şehit Yüzbaşı Yunus Bal, Yenişehir'de son yolculuğuna uğurlanacak. Yüzbaşı Bal'ın TSK'da 15 yıllık görev süresini tamamladıktan sonra emekli olduğu, özel bir hava yolu şirketinde çalışmaya başladığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TSK'nın pilot sayısının azalması sebebiyle mecburi hizmet süresini 18 yıla çıkaran kararın ardından özel hava yolu şirketinden ayrılarak TSK'ya döndüğü öğrenildi. Üsteğmen Gökdoğan'ın ailesinin ise Ankara'da Altındağ'da yaşadığı öğrenildi. Uçağın enkazını inceleyen kaza kırım ekibi, uçağın inişi sırasında arıza yaptığını, pilotların uçağı yerleşim yerlerinden uzaklaştırarak tarlaya indirmeye çalıştığı yönünde bilgilere ulaştı.

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¥ 2011'de, İzmir'in Selçuk ilçesinde Türk Hava Kurumuna ait T- 67 tipi eğitim uçağı, Efes Antik Kenti yakınındaki ayva bahçesine düştü. Pilotlar, Necmi Mızrak ile Can Ergün şehit oldu.

¥ 2011 yılında, Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığından havalanan SF-260D eğitim uçağı, ağaçlara da çarparak mandalina bahçesine gövde üzerine indi. 2 pilot yaralı kurtuldu.

¥ 2012'de ise Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından havalandıktan sonra Foça açıklarında denize düşen T-37C tipi askeri eğitim uçağında, Pakistanlı Binbaşı Masoud Hussain Chhachhar ve Teğmen Serkan Sağır şehit düştü.

¥ 2012 yılında, Selçuk ilçesindeki Efes Havaalanı'ndan kalktıktan sonra Çomaklar köyü yakınlarında düşen Türk Hava Kurumuna ait TC-CBI tescilli Cessna 172S eğitim uçağında bulunan, Hava Kuvvetleri'nden emekli yüzbaşı ve öğretmen pilot Ahmet Can Damarsardı hayatını kaybetti. Eğitim alan Volkan Umudum yaralandı.