Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu ‘Millî Mutabakat Komisyonunun’ hazırladığı seçim ittifaklarına ilişkin düzenlemeye yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yapacağı görüşmede son şekli verilecek. Taslağın, önümüzdeki hafta sonuna kadar Meclis’e sunulması bekleniyor.

Yerel seçimleri ilgilendiren uyum düzenlemeleri ile aynı pakette Meclis’e sunulacak seçim ittifaklarının nasıl yapılacağına yönelik ilkeler de ortaya çıktı. Buna göre, ittifak yapan partiler seçim takvimi başladığında ‘Hangi ilkelere göre ittifak yaptıklarını’ öngören bir ‘İttifak protokolü’ ile YSK’ya başvuracak. Bu protokolde, ortak milletvekili listesi, ayrı listeler, ortak logo veya isimsiz ittifak gibi seçeneklerden hangisinin tercih edildiği yer alacak.



ÖNCE PARTİ OYLARI SAYILACAK

İttifak yapan siyasi partilerin ayrı bir ittifak çatısı altında yer almaları zorunlu olmayacak. Partiler isterlerse, oy pusulasında bir çatının altında yan yana, isterlerse ayrı ayrı sütunlarda yer almayı tercih edebilecekler. Ancak, hangi parti veya partilerle ittifak yapıyorlarsa, bunu deklare edecekler ve seçimlerde bu partilerin aldıkları toplam oy, ittifakın oyu olarak sayılacak. Bu durumda YSK, önce partilere verilen oyları sayacak, ardından da ittifak yapan partilerin toplam oyunu hesaplayacak. İttifak yapan partilerin milletvekili dağılımı ise mevcut D’hont sistemine göre yapılacak. Hazine yardımı da yine mevcut mevzuattaki ilkelere göre yapılacak.



ÇİFTE MÜHÜRLÜ OYLAR GEÇERLİ

Seçmen, seçim pusulasında aynı sütun içinde yer alan ittifak partilerinden istediğine oy verebilecek. Ancak, birden fazla partiye basılan mühürler de geçeriz sayılmayacak. Bu oyların hangi partiye verilmiş sayılacağı konusunda farklı öneriler masaya geldi. Birden fazla mühür basılan oyların, siyasi partilerin aldıkları oy oranına göre dağıtılması gündemde. Ancak MHP ile AK Parti’nin ortak bir karara varamadığı, bu konudaki son kararın liderler tarafından verileceği belirtildi.



İSİMSİZ İTTİFAK DA VAR

AK Parti kurmayları, hazırlanan ittifak düzenlemesini “Milletvekili seçimlerinde diyelim ki, MHP, AK Parti ve BBP ittifak yapacak. Bu durumda AK Parti ile MHP ayrı liste çıkaracak. Ama AK Parti, BBP ile ayrıca bir ortak liste yapabilecek. Yani oy pusulasında üç parti yer alabilecek. Ama BBP’nin adayları AK Parti listesinde görünebilecek” örneği ile anlattı.

Komisyonda ‘İsimsiz ittifak’ın da gündeme geldiği belirtildi. Buna göre iki ya da daha fazla parti ittifak yapabilecek. Ancak pusulada bir ittifak çatısı altında yer almayacak. ‘Ortak logosu olmayan’ partilerin oyları toplanarak ittifakın toplam oyu olarak açıklanacak. İki partinin çalışmasında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ise herhangi bir düzenleme bulunmuyor. AK Parti kurmayları, bu konunun daha sonraki uyum düzenlemeleri kapsamında gündeme geleceğini kaydetti.