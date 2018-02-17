Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçun niteliği, ağırlığı, sanıkların yargılama sırasındaki tutum ve davranışları, cezalarının indirilmesinde hafifletici neden olmaması sebebiyle verilen hapis cezasında indirim uygulanmamasına hükmetti.

Sanıkların, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “terör örgütü üyesi olma” suçlarının verilen cezanın içinde erimesi nedeniyle bu suçlardan karar verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman hakkında “silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme” suçundan dava açılmışsa da suçu işlediği sabit olmadığından beraatine hükmetti.

Mahkeme, Mehmet Altan’da ele geçirilen 6 adet 1 doların saklanmasına karar vererek, sanıkların tutukluluk hâllerinin devamını kararlaştırdı. Üye hâkim ise Mehmet Altan’ın tutukluluk kararına muhalefet şerhi koydu.