Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen Karadayı, 28 Şubat’ın, siyasi partilerin iktidar olma hırs ve arzusuyla huzurla yaşanan demokratik, laik bir yaşam ortamında, dini referans olarak kullanarak ülkeyi çağ dışı bir rejime yönlendirmek arzusuyla ortaya çıkmış sosyal bir huzursuzluk olduğunu savundu. Karadayı, “Bu süreç, bazı çevrelerde sıkça söylendiği gibi asla bir darbe süreci değildir” dedi. Kendini mağdur ilan edip dönemin hükümetini suçlayan Karadayı, Sincan’da tankların yürütülmesiyle ilgili de, “Tankların zaruri yol değiştirmesini bir darbe algısı gibi takdim edildi. Zaten tanklar bir darbe yapsa Ankara’ya gelir. Gidiş, öbür tarafa...” dedi.



Mahkeme Başkanının BÇG ile ilgili sorusuna da “86 yaşındayım. Böyle bir emir verdiğimi hatırlamıyorum. Dört sene başkanlık yaptım ama hiçbir zaman BÇG’yi duymadım” diye cevapladı.