Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkisiz hâle getirilen teröristlerin 5’i sol, 149’u bölücü, 9’u dini istismar eden ve ikisi de FETÖ/PDY üyesi olarak kayıtlarda yer aldı. İhbarlarıyla teröristlerin yakalanmasına yardımcı olanlara bugüne kadar yaklaşık 12,5 milyon lira ödül verildi. Kırmızı kategoride yer alan bir teröristin yakalanmasına yardımcı olanlara 4 milyon TL, mavi kategori için 1,5 milyon TL, yeşil kategoriye 1 milyon TL, turuncu kategoriye 600 bin TL, gri kategoridekilere ise 300 bin TL’ye varan para ödülü veriliyor.