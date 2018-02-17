Etkisiz hâle getirilen teröristlerin 5’i sol, 149’u bölücü, 9’u dini istismar eden ve ikisi de FETÖ/PDY üyesi olarak kayıtlarda yer aldı. İhbarlarıyla teröristlerin yakalanmasına yardımcı olanlara bugüne kadar yaklaşık 12,5 milyon lira ödül verildi. Kırmızı kategoride yer alan bir teröristin yakalanmasına yardımcı olanlara 4 milyon TL, mavi kategori için 1,5 milyon TL, yeşil kategoriye 1 milyon TL, turuncu kategoriye 600 bin TL, gri kategoridekilere ise 300 bin TL’ye varan para ödülü veriliyor.
İhbarlar işe yaradı: Aranan 165 terörist etkisiz
17.02.2018 - 05:53 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 05:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör Arananlar Listesi’nin oluşturulduğu 28 Ekim 2015’ten itibaren vatandaşların ihbarı ve güvenlik güçlerince yapılan başarılı operasyonlar sonucunda kırmızı listeden 3, mavi listeden 13, yeşil listeden 22, turuncudan 15, gri listeden ise 112 olmak üzere toplam 165 terörist etkisiz hâle getirildi.
Etiketler : terörist,pkk,
544272 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544272.aspx
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