Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklu bulunan Yücel, tahliye edildi. Almanya, bir yıldır cezaevinde bulunmasına rağmen Yücel hakkında iddianamenin hazırlanmadığı eleştirisinde bulunuyordu. Dün o iddianame de açıklandı. Yücel’e 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumlarından çıkan Yücel’i eşi Dilek Mayatürk Yücel karşıladı. Gelenlerin arasında bir konsolosluk aracının da bulunması dikkatlerden kaçmadı. Başbakan Binali Yıldırım’ın Berlin ziyareti sırasında verilen tahliye kararı Almanları sevindirdi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Yücel'in tahliye edilmesinin Türk-Alman ilişkilerinin iyileşmesine yol açacak koşulları sağlamasını ümit ediyorum" dedi. Başbakan Angela Merkel de "Herkes gibi ben de sevindim" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de şunları söyledi: "Bugün (dün) hepimiz için güzel bir gün. Türk hükümetine sürecin hızlandırılması konusundaki desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum."



ALMANYA’YA GİTTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin kabulünün ardından tahliye edilen Deniz Yücel, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait araçla dün akşam Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Buradan yolcu salonuna geçen Yücel, özel uçakla Almanya'ya gitti.