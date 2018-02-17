Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı 29. gününe girdi.Türk topçu birliklerinin Afrin'e yönelik hava bombardımanlarında hedefler tam isabetle vurulurken cephaneliği havaya uçuran topçular, silah arkadaşları tarafından sevinle kutlandı. TSK'dan yapılan son açıklamada da etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 595'e yükseldi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT CEPHANELİK HAVAYA UÇURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, topçu birliklerinin hedeflerini tam isabetle vuruyorlar. Çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile yapılan atışlarda Afrin'in Suvarin beldesinde PKK/YPG-PYD ait bir cephanelik havaya uçuruldu.

"SUVARİN YANIYOR, TOPÇULAR ELİNİZE SAĞLIK"

Obüs atışları ile tam isabetle vurulan cephanelikteki mühimmatlar bir biri ardına patlarken Mehmetçikler, "Suvarin yanıyor, atışlar müthiş, topçular elinize sağlık" diyerek birbirlerini tebrik ediyorlar.