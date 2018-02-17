Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1999'dan bu yana CNN Türk'te görev yapan ve bir dönem kanalın Ekonomi Müdürlüğü'ne geçen Emin Çapa'nın işine son verildi.

EKONOMİCİYDİ SABAH ŞEKERİ YAPTILAR

CNN Türk ekranlarında ekonomi analizleri yapan, yaklaşık 15 yıldır ekonominin çöktüğünü dile getiren Emin Çapa, 15 Temmuz'da tankların önüne yatanlar için hakaret edince, Kanal D Sabah Haberleri'ni sunmaya başlamıştı.

15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA HAKARET ETMİŞTİ

"Tankların önüne yatarız, dolarımızı satmayız" cümlesiyle 15 Temmuz gecesi darbeye direnenleri küçümseyen Çapa gelen tepkiler üzerine 'yanlış' anlaşıldığını belirterek tweet'ini silip, özür bile dilememişti.





Kaynak: ensonhaber