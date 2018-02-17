Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt içinde terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonların bel kemiğini oluşturan İHA ve SİHA'lar, Zeytin Dalı Harekâtı'nda da teröristlerin korkulu rüyası oldu. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında; SİHA'lar bölgede birçok teröristi etkisiz hale getirirken, İHA'lar da bölgeden görüntü alarak operasyonlara destek oluyor.

GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN....



İHA ve SİHA'ların operasyondaki etkisinin artmasından sonra YPG'li teröristler görüntü vermemek için yeni bir oyun içerisine girdi.

Ara sokaklarda lastik yakmaya başlayan teröristler, böylelikle İHA ve SİHA'ların görüntü almasını engellemeye çalışıyor.

Afrin'in Cinderes bölgesinde lastiklerin yakılmasından sonra oluşan görüntüler;







