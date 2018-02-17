TSK, "Harekatın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 674 hedef imha edilmiştir" açıklamasında bulundu.
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TSK açıkladı, 674 hedefi imha ettik
17.02.2018 - 11:44 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ ait 674 hedef hava harekatı ile imha edildi...
TSK, "Harekatın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 674 hedef imha edilmiştir" açıklamasında bulundu.
Etiketler : tsk,haberler,son dakika,
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