Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, "Harekatın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 674 hedef imha edilmiştir" açıklamasında bulundu.



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