Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti MHP ittifakı için yarın önemli bir randevu var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Seçim ittifakı çalışmasına son şekli verilecek.

AK Parti MHP seçim ittifakı çalışmalarında sona gelindi. İki parti temsilcilerinden oluşan komisyon çalışmasını tamamladı. Liderler son karar için biraraya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığında buluşacak.

AK Parti ve MHP'nin seçim ittifakının yasal altyapısını hazırlamak üzere kurduğu milli mutabakat komisyonu modellere ilişkin çerçeveyi hazırladı.

Yüzde 10 seçim barajının korunması, en az yüzde 3 oy alan olan siyasi partilere hazine yardımının sürmesi konularında mutabakat sağlandı.

İttifakla seçime girecek partilerin kurumsal kimliklerinin korunması, oy pusulasında ittifak çatısı altında katılan partilerin amblemlerinin bulunması konusunda da görüş birliği var.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise sadece ittifakın adayının isminin olması , partilerin yer almaması üzerinde duruluyor.

İttifakın iki partiyle mi sınırlı olacağı, başka partilerin katılımının mümkün olup olmayacağı konusuna ise liderler karar verecek.

MHP, ittifakın sadece AK Parti ile yapılmasından yana.

Yasalar düzenlemelerin nasıl yapılacağı konusunda tam karar verildikten sonra paket Meclise gönderilecek.

Yerel seçimde ittifak düşünülmüyor.

Ancak mahalli seçimlere ilişkin düzenlemeler de ele alınan konular arasında.



Seçilme yaşının 25'te 18 düşürülmesinin de aralarında bulunduğu düzenlemenin Meclis'e kısa sürede sevkedilmesi bekleniyor.