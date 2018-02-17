Zeytin Dalı Harekatı kapsamında insansız hava araçlarının (İHA) Suriye sınırında belirlediği hedefler, ATAK helikopterleri tarafından vuruldu.
Roket seslerini duyan, izli mermileri gören sınır noktasındaki kampta bulunan ÖSO güçleri, Allah-u Ekber diye bağırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
ATAK HELİKOPTERİ HEDEFLERİ YOK ETTİ
Hatay Kırıkhan'da bulunan Kale Tepe köyü üzerinde uçan insansız hava araçları terör hedeflerini belirledi. Sınırın Suriye tarafında tespit edilen hedefler, ATAK helikopterleri tarafından vuruldu.
ÖSO GÜÇLERİ "ALLAH-U EKBER" DİYEREK TEKBİR GETİRDİ
PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu mağara ve sığınaklar ateş altına alınarak imha edildi. Roket ve uçaksavar mermilerinin sesini duyan ÖSO güçleri Allah-u Ekber diyerek tekbir getirdi. ÖSO güçlerinin Mehmetçiğe verdiği destek cep telefonu kameralarına yansıdı.