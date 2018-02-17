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Sınırda hain saldırı, yaralanan askerlerimiz var
17.02.2018 - 15:58 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yakınlarında, Suriye sınırı Kalatepe mevkiinde, ÖSO askerlerinin toplanma merkezine yönelik saldırıda, 5 ÖSO elemanı ile 2 Türk askerinin yaralandığı, yaralıların bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
Etiketler : son dakika,haberler,ÖSO,türk askeri,hatay,saldırı,
544356 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544356.aspx
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