Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE OSMANLI TOKADI VURDUK"



-YPG/PYD, Türkiye'nin 40 yıldır mücadele ettiği bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubesidir. Suriye'de savaş yok, terörle mücadele var. Terör örgütlerine Osmanlı tokadı vurduk. Bize yönelik terör faaliyetlerine tokadı en sert şekilde indiririz. NATO'nun bir parçasıyız, koalisyona her desteği veriyoruz. Suriye'de bir çok ülkenin silahı internetten satılıyor. Türkiye'de hukuk devleti sorgulanıyor. Türkiye aynı Almanya ve ABD gibi bir hukuk devletidir. Yargı süreci ağırsa bunu hızlandırmak bizim görevimiz.

