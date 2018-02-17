Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nı boykot edip örgüt yandaşlarına moral verecek çeşitli eylemler düzenleyecekleri, 15 Şubat terörist başının yakalanmasının yıldönümü bahanesiyle de eylem yapacağı belirlenen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında HDP Mersin İl Başkanı Fatmagül Demirtağ’ın da aralarında bulunduğu 30 kişiyi gözaltına aldı.

Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 kişiden aralarında HDP İl Başkanının da bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.