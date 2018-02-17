AK Parti Eskişehir 6'ıncı Olağan Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özbey ile Özge Erden'in nikah törenine katıldı. Bir düğün salonunda yapılan ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın tarafından kıyınan nikah töreninde çiftin şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı yaptı. Nikah töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çifte mutluluklar diledi ve evlilik cüzdanını ise gelin Özge Erden'e verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikâh şahidi oldu
17.02.2018 - 21:33 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 21:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Başkanı Mustafa Özbey’in nikâh şahidi oldu.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,nikâh şahidi,
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