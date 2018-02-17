Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Siirt İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Siirt Milletvekili Yasin Aktay, İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve partililer tarafından karşılanan Bakan Aslan, toplantı salonunda partililere hitap etti.Bakan Arslan, çok dilliliğin Türkiye'de zenginlik olduğunu ifade ederek, "Biz bu coğrafyada mozaiğiz diyorsak bu bizim zenginliğimizdir, bu Siirt'te de böyle Kars'ta da böyle. Siirt'te dört dillilik var Kars'ta beş dillilik var. Onu da söyleyeyim. Ama bin yıldır 1064'te Sultan Alparslan'ın Ani'den Kars'tan Anadolu coğrafyasına girdiği günden bugüne Malazgirt de dahil bu bizim hep zenginliğimiz olmuş.



İşte bin yıldır bu coğrafyada bu zenginliği birbirine düşüremeyenler bu çok dillilikten kaynaklı bizi bir birlerimize düşüremeyenler bunun üzerinden bize vurmaya, bunun üzerinden bizi zayıf düşürmeye, bunun üzerinden Türkiye'yi istedikleri gibi yönetmeye çalıştıkları gibi gündeme getiriyoruz. Ve tekrar tekrar diyoruz ki bu bizim ayrışma sebebimiz değil. Bu bizim zenginlik sebebimizdir. Eğer bir binayı yapıyorsanız demir de lazım çimento da, kum da su da lazım. Onun için bunların hepsi bizim zenginliğimiz. Ve o dış güçlere diyoruz ki; aman ha sakın ha bizim zenginliğimiz üzerinden bizi vurmaya çalışmayın. 15 Temmuz'da bunu yapmaya kalktılar, 15 Temmuz'da bunu yapmaya çalıştılar. Bizim zenginliğimiz üzerinden bizi vurmaya çalıştılar. Kimi kullanarak, önce içimizdeki hainleri kullanarak, önce içimizde maşa olmaya müsait hainleri kullanarak bizi 15 Temmuz’da vurmaya kalktılar. Ama bir şeyi unutmuşlardı. Onlar zannetmişlerdi ki millet olma şuuruyla meydanlara çıkma 100 sene öncesinde kaldı. Onlar öyle zannediyorlardı. Millet olma şuuruyla meydanlara indi ve unlara derslerini verdi" ifade etti.



Görme engelli Berfin'le sohbet etti



Bakan Aslan, daha önce Siirt Engelliler Derneği Başkanı Barış Amcalar'ın girişimleriyle sosyal medya üzerinde kendisiyle temasa geçen 9 yaşındaki görme engelli Siirtli Berfin Nur Arslan ile karşılaştı. Bakan Arslan, bir süre sohbet ettiği Berfin'e görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirilen "Gören Göz Projesi" kapsamında özel navigasyonlu cihazdan bir tane hediye edeceğini söyledi.Bakan Arslan temaslarının ardından Siirt'ten ayrıldı