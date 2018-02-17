Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Manisa Valiliği personellerinin adının kullanılarak hayırseverlerin arandığı ve iyi niyet duygularının istismar edilerek engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye alınacağı ve bunun gibi gerekçelerle para yardımı talebinde bulunulduğu öğrenilmiştir. Manisa Valiliği adına, Manisa Valiliğinde görev yapan personeller tarafından hiçbir hayırsever kişi ya da kuruluş aranarak engelli vatandaşlarımız veya diğer ihtiyaç sahipleri için yardım talebinde bulunulmamaktadır. Bu nedenle, Manisa Valiliği adını kullanarak kendilerini arayan ve yardım talep eden bu şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşmaları halinde ivedilikle valilik, kaymakamlık, emniyet, jandarma ya da savcılığa bildirmeleri, kamuoyunun dikkatine önemle ve saygıyla duyurulur" denildi.