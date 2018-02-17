Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Berlin’de Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, Arnavut mevkidaşı ile görüştü
17.02.2018 - 23:29 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 23:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Berlin’de Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile bir araya geldi.
Etiketler : mevlût çavuşoğlu,arnavutluk,bushati,
544442 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544442.aspx
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