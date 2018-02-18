Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Ocakları Malatya Şubesi ile Şeker-İş Sendikası Malatya Şubesini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir cam fabrikasında da incelemelerde bulunan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, böyle bir yatırımı kente kazandıran işletmecilere teşekkür etti.

Asker ailelerine ziyaret

Bakan Tüfenkci, daha sonra, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Malatyalı uzman çavuş Hamza Özarslan'ın Karakavak Mahallesi'nde oturan babası Osman ve annesi Elif Özarslan'ı ziyaret etti.

Anne Özarslan, gururlu ve onurlu olduğunu belirterek, kendisinin de harekata katılmak istediğini kaydetti.

Bakan Tüfenkci de tüm Türkiye'nin harekata katılmak istediğini belirterek, "Herkes Türk askerinin niye orada olduğunu çok iyi biliyor. Biz onların toprağı için gitmedik. Biz saldırıları önleme adına, bu ülkede insanlar güven ve huzur içerisinde olsun diye gittik. Türkiye olarak bizler orada olan Mehmetçiklerin ailelerinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Elif Özarslan, harekatta görevli askerler için Kürtçe dua etti.

Harekattaki askerle görüntülü görüştü

Tüfenkci, harekatta görevli uzman çavuş Ahmet Fethi Kayış'ın babası Metin ile annesi Nadire Kayış'ı da evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, Ahmet Fethi Kayış ile cep telefonuyla görüntülü konuşan Tüfenkci, "Bütün Türk milleti sizin arkanızdan dua ediyor. Malatya'da herkes 'Bizi de Afrin'e götürün' diyor ama Afrin bir avuç yer." dedi.

Kayış da "Bizden yana sıkıntı yok. Biraz geç olacak ama sonu güzel olacak inşallah. Sivillere gösterdiğimiz hassasiyetten dolayı biraz yavaş ilerleme sağlıyoruz. Ama Allah'ın izniyle buradan da başarılı bir şekilde kendimizi bütün dünyaya duyuracağız." dedi.

Bakan Tüfenkci, iki aileye de Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.