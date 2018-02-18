Polis, Kadıköy eski İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12’si emniyet personeli 16 şüpheliyi gözaltına almıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Kocaoğlu’nun emniyetteki sorgusu tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. diğer 15 kişinin sorgusu ise devam ediyor.
Kadıköy’ün eski Emniyet Müdürü’ne şartlı tahliye
18.02.2018 - 02:41 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 02:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 4 ilde tehditle senet imzalattıkları kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik operasyonun ikinci dalgası gerçekleşmişti.
Etiketler : fuhuş,fuhuş operasyonu,
544458 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544458.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER