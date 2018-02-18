Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis, Kadıköy eski İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12’si emniyet personeli 16 şüpheliyi gözaltına almıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Kocaoğlu’nun emniyetteki sorgusu tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. diğer 15 kişinin sorgusu ise devam ediyor.