Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle vatandaşların dinî duyguları istismar edilerek ağrı kremi, dua kitabı, Kabe kokusu, çörek otu kremi gibi bazı ürünler pazarlandığını ifade eden Bakan Tüfenkci, bu kişiler hakkında Bakanlığa bağlı Reklam Kurulu tarafından gerekli idari yaptırımların uygulandığını bildirdi. Din istismarı yapıldığını söyleyen Tüfenkci “Bu ürünler özellikle cübbe, sarık gibi kıyafetler giyen dindar görünümlü kişiler tarafından pazarlanıyor. Hem tüketicilerimizin ekonomisiyle hem de sağlığıyla oynuyorlar. Daha da önemlisi dinimize ve millî kültürümüze zarar vermektedirler. Bu kişileri Sağlık Bakanlığı ile cumhuriyet savcılıklarına bildirdik. Vatandaşlarımız bu tür istismarcılara karşı uyanık oldu” diye konuştu.