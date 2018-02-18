Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 29 gündür yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1595’e yükseldi. Operasyonun başlangıcından bu yana 674 hedef hava harekâtlarıyla imha edildi. Mehmetçik, terör örgütü mensuplarından arındırılan stratejik Burseya Dağı’ndan Bafilyon, Marin, Kestel ve Dikmetaş köyleri ile çevredeki hâkim noktalara uzanan onlarca kilometre uzunluğundaki tünellerde teröristlerin peşini bırakmıyor. Harekât kapsamında teröristlerden temizlenen dağda konuşlanan komandolar, çevre güvenliğini aldıkları alanları el yapımı patlayıcılardan arındırdıktan sonra bölgenin Afrin ile bağlantısını sağlayan tünellerde arama yapıyor.

PYD/PKK’lı teröristlerin Burseya Dağı’nı savunmak için oluşturduğu tünellerin 13 ayrı noktaya açıldığını belirleyen askerler, bir yandan sızma girişimlerini engellemek için tünellerin giriş noktalarını kapatırken, bir yandan da içerdeki hareketliliği gözlüyor. Çevredeki köylere uzanan tünellerin uzunluğunun yaklaşık 50 kilometreye yakın olduğunu bildiren güvenlik kaynakları, halen bazı tünellerin giriş noktalarının PYD/PKK’lı teröristlerin kontrolündeki alanlarda bulunduğunu belirtti. TSK envanterinde yer alan ve gece görüntü alabilme özelliğine sahip “Serçe” isimli hava araçları ve çok sayıda drone ile 24 saat tünellerden görüntü alan askerler, her türlü hareketliliği kısa sürede belirleyip teröristleri ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getiriyor. Tünel planlarının askeri stratejiyle hazırlandığını ve maliyetinin milyon dolarları bulduğuna değinen yetkililer, sınırdan Afrin’e uzanan alanların tünellerle birbirine bağlandığını kaydetti. Yer yer 90 santim kalınlığa kadar uzanan beton bloklarla oluşturulan tünellerdeki mevziler ve yaşam alanları dikkati çekiyor.



2 ŞEHİDİMİZ VAR

Bu arada Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda Bursalı Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin (26) şehit oldu. Hakkâri Şemdinli’de ise Çorumlu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker şehit düştü, bir askerimiz de yaralandı.

KUZEY IRAK’A OPERASYON

TSK tarafından, Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekat neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.