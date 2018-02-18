Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 Şubat sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesilen yüzbaşı Sadık Güray Balatekin, o günleri hiç unutmadıklarını ve bir daha da bu ülkenin öyle bir olay yaşamamasını istediğini belirtti. Şark görevini yaptığı Diyarbakır’da eşinin başörtülü olmasından dolayı komutanlarının baskısı ile karşılaştığını ifade eden Balatekin, asıl baskıları Çorlu’da yaşadığını dile getirdi. Balatekin, 1994’e geldiğimizde tayinlerde kullanılmak üzere subay ve astsubay eşleri ile 12 yaşından büyük çocuklarının fotoğraflarının istendiğini belirterek, şöyle devam etti:



TİPİNE GÖRE TAYİN

“Tayin olacaksınız ama eşinizin ve çocuğunuzun fotoğrafı isteniyor. Eş ve çocukların tipine göre mi tayin edileceksiniz? Bir müddet sonra 1994-1995 bağlamında çoğu lojmanlar bölgesine, başörtülü aileler kendi evlerine giremiyordu. Nizamiyelerde eşini arabanın bagajına koyarak geçenler oldu. Arka koltuğa yatırdığı eşinin üzerini battaniyeyle örterek lojmanına girenler oluyordu.”



EŞİMİ VE İŞİMİ KAYBETTİM

Baskıların arttığı süreçte 1998’de Ardahan Göle’ye tayin olduğunu dile getiren Balatekin, eşinin başörtülü olduğunu öğrenen garnizon komutanın, “Senin gibi bir adamın böyle eşi olamaz” şeklinde tepki verdiğini anlattı. Balatekin, bu tepkiden sonra işlerin her gün daha da kötüye gittiğini vurgulayarak, “Sen ağzınla kuş tutsan bu orduda kalamazsın’ dediler. Eşim 1999’da rahatsızlandı ve tetkiklerini revirde yaptırmak istedim. Ama bana, ‘Garnizon komutanının kesin emri var, başörtülülere bakılmayacak denildi. Eşimi muayene için İstanbul’a ailesinin yanına gönderdi. Kanser çıktı. Bu sırada TSK’den atıldığım bildirildi. Eşimin tedavi gördüğü bilindiği hâlde yaptılar bunu. 15 gün sonra da eşim vefat etti. 2, 4 ve 9 yaşında üç çocuğumuz vardı. Annesiz kaldılar. 15 gün içinde hem eşimi hem de işimi kaybettim” diye konuştu.