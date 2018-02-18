Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT World’de gündemi değerlendiren İbrahim Kalın, Türkiye’nin Cerablus ve El-Bab arasındaki alanı özgürleştirdiğinde, Türkiye’de yaşayan 150 binden fazla Suriyeli mültecinin evlerine geri döndüğünü söyledi.

PYD/YPG’nin kontrolündeki bölgelerden Türkiye’ye gelen Suriyeli Kürtlerin ise evlerine geri dönmek istemediklerine dikkati çeken Kalın, bu kişilerin, zulme maruz kalacaklarını, çocuklarının terör örgütü tarafından kaçırılacağını ve zorla bu terör örgütü kademelerinde askere alınacağını bildiği için geri dönmek istemediklerini dile getirdi. Kalın, bu kişilerin her türlü baskıyla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Harekâtla Suriyeli Kürtlere de yardım ettiğini söyleyen Kalın, kendilerini özgürce ifade edebilecek olan bu kişilerin herhangi bir şekilde PKK ile bağlantılı olmadığını vurguladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, “Esad rejimiyle temasa geçilmesi” önerisinin sorulması üzerine ise Kalın, “O (Beşar Esad), Suriye’yi birleştirecek, Suriye’yi ileri taşıyacak kişi değil” ifadesini kullandı.