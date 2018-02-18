Zeytin Dalı Harekatı 30’uncu gününde sürerken, Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Afrin kırsalında ilerleyişi sürüyor. Kilis’in Suriye sınırında konuşulu bulunan fırtına obüs topları, tank ve ÇNRA tarafından PKK/PYD’nin sığınak, barınak, mevzileri dün geceden beri ateş altına alınıyor.
Afrin’deki PYD hedefleri vurulmaya devam ediliyor
18.02.2018 - 10:13 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te konuşlu bulunan fırtına obüs topları, tank ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kilis,afrin,
544525 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544525.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER