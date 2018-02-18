Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı 30’uncu gününde sürerken, Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Afrin kırsalında ilerleyişi sürüyor. Kilis’in Suriye sınırında konuşulu bulunan fırtına obüs topları, tank ve ÇNRA tarafından PKK/PYD’nin sığınak, barınak, mevzileri dün geceden beri ateş altına alınıyor.