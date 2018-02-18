Zeytin Dalı Harekatı 30’uncu gününde sürerken, Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Afrin kırsalında ilerleyişi sürüyor. Kilis’in Suriye sınırında konuşulu bulunan fırtına obüs topları, tank ve ÇNRA tarafından PKK/PYD’nin sığınak, barınak, mevzileri dün geceden beri ateş altına alınıyor.