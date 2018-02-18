TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, dün Uzman Çavuş Mustafa Eker'in şehit olduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 17 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Şemdinli - Irak kuzeyi uzanımında bir şehit verdiğimiz bölgede icra edilen operasyonlarda 15 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."
TSK: Hakkâri'de 15 terörist etkisiz hâle getirildi
18.02.2018 - 11:11 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'dan yapılan son açıklamaya göre; Hakkari Şemdinli Irak kuzeyi uzanımında bir şehit verdiğimiz bölgede icra edilen operasyonlarda 15 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, dün Uzman Çavuş Mustafa Eker'in şehit olduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etiketler : TSK,hakkari,
544543 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544543.aspx
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