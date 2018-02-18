Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Suriye sınırındaki Akçakale - Ceylanpınar karayolunda bulunan Koçar Deresinde meydana geldi. 2'nci Hudut Tabur Komutanlığına bağlı 4'üncü Bölük'ten nöbet değişimi için Yeşiltepe Karakolu'na giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak nedeniyle taşan dere suyuna kapıldı. Askerlerden 2'si araçtan imkanlarıyla çıkarken, diğer 2'si ise sel suyuna kapılıp gözden kayboldu. Durumun fark edilmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Su altı dalgıç polislerinin de sevk edildiği bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yetkililerden bilgi aldı.

Arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.