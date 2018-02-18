TSK tarafından Afrin’de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 614’e yükseldi. Harekatın 30’uncu günü geride kalırken, Hollanda, İspanya, Fransa vatandaşı 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 yabancı terörist öldürüldü
18.02.2018 - 14:09 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin’in terör örgütlerinden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yabancı ülkelerden YPG’ye katılan 3 teröristin öldüğü belirtildi.
TSK tarafından Afrin’de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 614’e yükseldi. Harekatın 30’uncu günü geride kalırken, Hollanda, İspanya, Fransa vatandaşı 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Etiketler : Afrin,TSK,Zeytin Dalı Harekatı,
544573 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544573.aspx
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