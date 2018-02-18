Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK tarafından Afrin’de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 614’e yükseldi. Harekatın 30’uncu günü geride kalırken, Hollanda, İspanya, Fransa vatandaşı 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

