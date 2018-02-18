TSK tarafından Afrin’de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 614’e yükseldi. Harekatın 30’uncu günü geride kalırken, Hollanda, İspanya, Fransa vatandaşı 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi. 