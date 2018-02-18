Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Eker için Akşemsettin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine şehidin ailesi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, Vali Necmettin Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma alay Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce kişi katıldı. Ekonomi Bakanı Zeybekci, törende şehidin annesi Fatma Eker’e başsağlığı diledi.

Öğle namazını müteakip Müftü Ahmet Akın’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Mustafa Eker’in cenazesi merkeze bağlı Kalehisar köyünde toprağa verildi. Şehidin naşı cenaze aracına alınırken vatandaşlar “şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı.