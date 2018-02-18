Arama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "18 Şubat 2018 tarihinde, 3’ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı bir Hudut Karakolu bölgesindeki yoğun yağışın sele dönüşmesi nedeniyle, bölgede nöbet görevini sürdüren iki personele halen ulaşılamamıştır. Söz konusu iki personeli arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
TSK'dan sele kapılan askerlerle ilgili açıklama geldi
18.02.2018 - 15:06 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanlığı'nca Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sele kapılıp, kaybolan 2 askere halen ulaşılamadığı açıklandı.
Etiketler : şanlıurfa,haberler,sele kapılan askerler,
544584 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544584.aspx
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