Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Emniyet mahrem bayan yapılanmasına (emniyet mensubu bayan personel ile her rütbedeki emniyet mensubu eşlerinden sorumlu ablalar) yönelik Trabzon merkezli 10 ilde yapılan operasyonda Trabzon'da 6 kişi, Samsun, Kütahya ve Ordu'da birer kişi alındı olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.
Yine Trabzon'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün haberleşme sistemi olan Bylock kullanıcılarına ynelik yapılan operasyonda 12 şahıs gözaltına alınırken, bunlardan 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 6 kişinin ise sorgusunun sürdüğü kaydedildi.
Trabzon merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
18.02.2018 - 16:03 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon merkezli 10 ilde yapılan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Emniyet mahrem bayan yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Emniyet mahrem bayan yapılanmasına (emniyet mensubu bayan personel ile her rütbedeki emniyet mensubu eşlerinden sorumlu ablalar) yönelik Trabzon merkezli 10 ilde yapılan operasyonda Trabzon'da 6 kişi, Samsun, Kütahya ve Ordu'da birer kişi alındı olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Trabzon,
544607 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544607.aspx
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