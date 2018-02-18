Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ile birlikte Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, teröristler sınır birliklerine roket atmayı sürdürüyor. Saat 15.00 sıralarında teröristler tarafından atılan roket Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Erol Çavuş Hudut Karakolu yakınlarına düştü. TSK, ardından fırtına obüsleriyle terör hedeflerini bombardımana tuttu. Bölgeye askeri araçlar sevk edilirken, hareketlilik sürüyor.
Fırtına obüsleri terör hedeflerini vurmaya devam ediyor
18.02.2018 - 17:10 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PKK/PYD-YPG mensupları tarafından Hatay’ın Hassa ilçesindeki Erol Çavuş Hudut Karakolu yakınlarına roket atılmasının ardından fırtına obüsleri terör hedeflerini bombardımana tuttu.
Etiketler : Suriye,Afrinde son durum,fırtına obüsleri,
544612 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544612.aspx
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