Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Erdoğan ve Bahçeli seçim ittifakının adını masaya yatırdı.
Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona erdi
18.02.2018 - 18:19 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 21:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettiği Bahçeli ile görüşmesi 45 dakika sürdü.
Etiketler : erdoğan bahçeli,son dakika,haberler,
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