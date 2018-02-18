Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye "taziye" mektubu gönderdi.

Taziye mektubunda, İran'ın güneyinde gerçekleşen uçak kazasında 66 kişinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Ruhani'ye, dost ve kardeş İran halkına taziyelerini sunan Erdoğan, Türkiye'nin, İran halkının acısını yürekten paylaştığını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin gerçekleşen bu elim hadisenin araştırılması ve arama-kurtarma çalışmalarının yürütülmesi aşamasında, ihtiyaç duyulduğu takdirde her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.