Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Ankara 7. Aile Mahkemesinde görülen davada çocuklarının olmadığını söyleyen Comart K., “Bana zürriyetsiz ve dürzü diyerek hakaret ediyordu. Evliliğimizde sürekli problemin bende olduğunu ifade ediyor. Annemle tartışıyor. Boşanmak istiyorum” dedi. Eşinin alkol alışkanlığı ve gece hayatının olduğunu iddia eden Elife K. ise, “Evin ihtiyaçlarını karşılamıyor. 800 TL tedbir nafakası, 100 bin TL maddi ve manevi tazminat talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Yerel mahkeme çifti boşayarak, kadına 35 bin TL maddi ve manevi tazminat ile 500 TL yoksulluk nafakası verilmesine hükmetti. Hüküm, Comart K. tarafından temyiz edildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Kadının kocasına “zürriyetsiz” diyerek hakaret ettiği belirtilen kararda “Gerçekleşen olaylar karşısında koca dava açmakta haklıdır” denildi.