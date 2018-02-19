Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



ABD Savunma Bakanı James Mattis’in, “YPG’yi PKK’ya karşı savaştırabileceklerine” yönelik açıklaması, Ankara kulislerinde uzun süredir dillendirilen “PKK’nın tasfiye edilerek PYD’ye dâhil edilmesi sürecinde zaman kazanma ve bu yolla PKK’nın terör örgütü sıfatından kurtarılacağı” iddialarını güçlendirdi. Hükûmet ve AK Parti kurmayları, terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik her türlü desteği veren ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin, Suriye’nin kuzeyinde bir ‘terör koridoru’ oluşturma hedefi doğrultusunda, ‘Türkiye’nin tezlerini zayıflatacak’ yeni adımlara hazırlandıkları değerlendirmesini yapıyor.



ZAMAN KAZANMA

YPG’nin PKK’ya karşı savaştırılması ve Suriye sınırında 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturulması gibi önerilerin ‘ABD’nin zaman kazanma ve PYD/PKK’yı legalleştirme’ taktiği olarak nitelendiriliyor. Özellikle Mattis’in açıklamaları, hükûmet kaynakları tarafından, “ABD ve Avrupa ülkelerinin orta vadedeki planı zaten PKK’nın PYD bünyesine alınması ve PKK’nın terör listesinde olması sebebiyle eli güçlü olan Türkiye’nin tezlerinin zayıflatılmasıydı. Bu açıklama bir yandan zaman kazanma, ama aynı zamanda PKK ve YPG’yi legalleştirme planının hızlandığını gösteriyor” şeklinde değerlendirildi.



OYALAMA TAKTİĞİ

ABD’li yetkililerinin açıklamalarının da, Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen oluşumun lojistik altyapısının tamamlanmasına kadar zaman kazanma amacı taşıdığına dikkat çeken güvenlik bürokrasisi “PKK şu anda bütün dünyada terör örgütü olarak tanınıyor ve PYD’nin de PKK’nın Suriye uzantısı olduğu ortada. Türkiye’nin tezleri bu sebeple çok güçlü. Ama PKK kapatılıp, PYD’ye dahil olursa, (PYD’nin de BM’nin terör listesinde yer almaması sebebiyle) bir anlamda, terör örgütünün faaliyetleri de sözde legal hâle gelmiş olacak” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, PKK’nın feshedilerek PYD-YPG bünyesinde faaliyet göstermesine yönelik bir planının olduğu hükûmet çevrelerinde yaklaşık 6 aydır konuşuluyordu. Hükûmete sunulan güvenlik brifinglerinde de, ABD ve Avrupa ülkelerinin yeni projesinin PKK’nın orta vadede tasfiye edilmesi olduğuna dikkat çekildiği öğrenildi. Hükûmet kaynakları “Suriye’de PYD ve YPG’nin güçlendirilmesi, demokratik bir yapı görüntüsü verilebilmesi ve onlara alan açılması adına, PKK’dan kurtulmanın yolları aranıyordu. ABD’den gelen YPG’nin PKK’ya karşı çatıştırılması önerisi de tamamen bu plana yönelik. Bir süre sonra PKK tasfiye olacak, YPG-PYD’ye katılacak. İsim değişecek ama işlevlerini bu iki yapının içinde sürdürecek” tespitini yaptı.

ABD, PKK’DAN VAZGEÇEMİYOR

Türkiye’nin, “ABD ile karşılıklı güven ilişkilerinin yeniden başlaması terör örgütü PKK/PYD’nin Menbiç’ten çıkarılmasına bağlı” şartı masada dururken ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye ile ABD’nin PYD/PKK’nın Menbiç’teki varlığı ve ABD’nin örgüte desteği konusunda bir mekanizma kurulacağı konusunda bir ilerleme sağlayamadıklarını söyledi. Mattis, Türkiye ile Suriye’de DEAŞ’tan alınan bölgelerin yerel halka bırakılması konusunda hemfikir olduklarını da sözlerine ekledi.