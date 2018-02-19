Müfettişlerden birinin kendisini odaya çağırıp “Başını açmanı bekliyorum” dediğini belirten Ayanoğlu, “Ben de kendisine tesettüre girmeme vesile olan ayeti okudum. ‘Bizi tehdit mi ediyorsun’ dedi. Ben de ‘Hayır sadece inancımı dile getirdim’ dedim. Bana ‘Defol git’ dedi ve elindeki imzaya kalan kadro evraklarımı gözümün önünde yırtıp attı. Onların istedikleri sadece başörtüsü değildi. Başımızın içindekini hedef almışlardı. Yani inancımızı hedef almışlardı. Onların niyeti inançlı insanların kökünü kazımaktı ve bunu açık açık söylüyorlardı” dedi. 28 Şubat mağdurlarından iki çocuk annesi Hatice Bayram da, başörtüsüyle okula alınmadığı için peruk takarak eğitimine devam etmek zorunda kaldığını söylüyor. Bayram “Anlatırken o günleri yaşıyormuş hissi hâlâ var. Bizim suçumuz neydi ki ‘öteki’, ‘diğeri’ olduk?” diye konuştu.
28 Şubat mağdurları o günleri unutamıyor
19.02.2018 - 06:12 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 06:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’de 28 Şubat sürecinde başörtülü olduğu için, imza bekleyen kadro evrakı gözünün önünde yırtılıp işten atılan ve özel yetenekle kayıt yaptırmaya hak kazandığı üniversiteden de geri çevrilen Nurcan Ayanoğlu, o zor günleri unutamıyor.
Etiketler : 28 şubat,28 şubat mağdurları,postmodern darbe,
544720 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544720.aspx
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