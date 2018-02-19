Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müfettişlerden birinin kendisini odaya çağırıp “Başını açmanı bekliyorum” dediğini belirten Ayanoğlu, “Ben de kendisine tesettüre girmeme vesile olan ayeti okudum. ‘Bizi tehdit mi ediyorsun’ dedi. Ben de ‘Hayır sadece inancımı dile getirdim’ dedim. Bana ‘Defol git’ dedi ve elindeki imzaya kalan kadro evraklarımı gözümün önünde yırtıp attı. Onların istedikleri sadece başörtüsü değildi. Başımızın içindekini hedef almışlardı. Yani inancımızı hedef almışlardı. Onların niyeti inançlı insanların kökünü kazımaktı ve bunu açık açık söylüyorlardı” dedi. 28 Şubat mağdurlarından iki çocuk annesi Hatice Bayram da, başörtüsüyle okula alınmadığı için peruk takarak eğitimine devam etmek zorunda kaldığını söylüyor. Bayram “Anlatırken o günleri yaşıyormuş hissi hâlâ var. Bizim suçumuz neydi ki ‘öteki’, ‘diğeri’ olduk?” diye konuştu.