Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda operasyonun başından bu yana 1641 terörist etkisiz hâle getirildi. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ilerleyişini sürdürürken, Afrin çevresindeki İkidam, Şeltah ve Merseva köylerinin teröristlerden arındırıldığı öğrenildi.