Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE (12-19 ŞUBAT 2018);

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.103 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.345 terör (PKK/KCK 713, AŞIRI SOL 22, DEAŞ 43, FETÖ/PDY 567), 3.107 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 120 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.572 kişi gözaltına alınmıştır.



* Zeytin Dalı Harekâtının başladığı 20 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar, operasyona yönelik olarak, 85 eylem/etkinlik gerçekleştirilmiş, sosyal medya üzerinden 587 propaganda yapılmış, olaylarda 116 provokatör tespit edilmiş, yapılan eylem/etkinlik ve propaganda faaliyetleri sonucunda 786 şüpheli gözaltına alınmıştır.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN İÇ GÜVENLİK OPERASYONLARINDA;

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE, TERÖR ARANANLAR YEŞİL LİSTEDE ARANAN DHKP/C TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU NURHAN YILMAZ’IN VE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ İÇERİSİNDE SOSYAL MEDYA SORUMLUSU OLARAK GÖREV YAPAN, ÖLDÜRÜLECEKLER LİSTESİNİ OLUŞTURUP YAYINLAYAN IRAK UYRUKLU AMANI MAHMOOD’UN DA ARALARINDA BULUNDUĞU TOPLAM 16 (4 ÖLÜ, 9 SAĞ, 3 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.



12 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ – 2 TERÖRİST (1 TESLİM, 1 SAĞ)

✓ BURSA – 1 (TESLİM – HİZB-UT TAHRİR)

✓ HATAY/KIRIKHAN – 1 (SAĞ)



13 ŞUBAT SALI GÜNÜ – 4 TERÖRİST (3 SAĞ, 1 TESLİM)

✓ HAKKÂRİ/ŞEMDİNLİ – 1 (TESLİM)

✓ HAKKÂRİ/ŞEMDİNLİ – 1 (SAĞ)

✓ HATAY - 1 (SAĞ)

✓ HATAY/YAYLADAĞI – 1 (SAĞ - DEAŞ)



14 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ – 3 TERÖRİST (1 ÖLÜ, 2 SAĞ)

✓ İZMİR – 1 (ÖLÜ)

✓ İSTANBUL – 1 (SAĞ – DHKP/C)

✓ ŞANLIURFA/SURUÇ – 1 (SAĞ)



16 ŞUBAT CUMA GÜNÜ – 3 TERÖRİST (ÖLÜ)

✓ MARDİN/NUSAYBİN – 3 (ÖLÜ)



17 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ – 1 TERÖRİST TESLİM

✓ MARDİN/NUSAYBİN – 1 (TESLİM)



18 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ – 3 TERÖRİST SAĞ

✓ DİYARBAKIR - 1 (SAĞ- DEAŞ)

✓ HATAY - 2 (SAĞ)





Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

➢ 8 ilde (Mardin-10, Tunceli-10, Şırnak-3, Bitlis-2, Diyarbakır-2, Hakkâri-1, Tokat-1, Adıyaman-1) 30 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

➢ 38’i ağır ve uzun namlulu (4 Füze/Roketatar, 26 Kalaşnikov, 5 Biksi, 3 Kanas, ) toplam 52 silah,

➢ 661 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde,

➢ 16 El Bombası,

➢ 14.708 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

➢ 24 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.326 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 30.037.716 TL olan;

➢ 919 kg Esrar,

➢ 452 kg Eroin,

➢ 23 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,

➢ 5,3 kg Metamfetamin,

➢ 589.136 adet Uyuşturucu Hap

➢ 4.313 Kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.



Ayrıca piyasa değeri 4.291.688 TL olan;

➢ 556 bin 689 adet Kaçak Sigara,

➢ 78 bin 976 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.107 kişi gözaltına alınmıştır.





​Ayrıca, 16 Şubat 2018 Cuma günü akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda; Kocaeli ve Erzincan merkezli 72 ilde 803 akaryakıt istasyonu, 10 akaryakıt dağıtım ve 3 otomasyon yazılım firmasına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen ‘VURGUN’ operasyonunda 120 kişi gözaltına alınmıştır.



SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;

​Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 504 şüpheli gözaltına alınmıştır. 24,3 kg esrar, 5,5 kg eroin, 5.976 adet uyuşturucu hap, 1,6 kg sentetik Kannabinoid, 4,2 kg Metamfetamin, 34 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.



ASAYİŞ UYGULAMARI;

​​Aranan şahısların yakalanmasında etkinliğin artırılmasına yönelik; haklarında yakalama kararı bulunan şahısların tespit edilerek yakalanması amacıyla 26 Ocak-16 Şubat 2018 tarihleri arasında ülke genelinde yapılan kapsamlı çalışmalarda; kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1.267 ve yakalama emri ile aranan 1.097 olmak üzere toplam 2.364 şahıs yakalanmıştır.





​SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 1.296 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 392 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;

258’i denizlerde olmak üzere toplam 4.047 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 120 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.





KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.