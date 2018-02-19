Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekâtı'nın 31. gününde, TSK ve ÖSO tarafından 3 köy daha teröristlerden temizlendi. TSK'dan yapılan son açıklamada etkisiz hâle getirilen terörist sayısının da bin 641'e yükseldiği bildirildi.

3 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Şeran beldesine bağlı İkidam, Şeltah ve Merseva köyleri ile Racu beldesinin batısındaki 687. Tepe'yi terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 50'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 18'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 72 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

ETKİSİZ HÂLE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI BİN 641

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana 1641 teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

PKK/PYD HEDEFLERİ VURULUYOR

Kilis'te konuşlu bulunan ateş destek vasıtaları, fırtına obüs topları, tank ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından Afrin'daki PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediliyor.

TSK VE ÖSO AFRİN'E İLERLİYOR

Zeytin Dalı Harekâtı 31'inci gününde sürerken, Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Afrin kırsalında ilerleyişi sürüyor.

Kilis'in Suriye sınırında konuşlu bulunan ateş destek vasıtaları, fırtına obüs topları, tank ve çok namlulu roket atarlar tarafından PKK/PYD'nin sığınak, barınak ve mevzileri dün gece sabaha kadar ateş altına alındı.