Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak da müşteki sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, müşteki taleplerinin alınmasına geçilmeden önce mahkemeye gelen dilekçeleri okudu. Dik, müşteki sıfatıyla bugün dinlenilmesi beklenen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın operasyon nedeniyle duruşmaya katılamayacağına ilişkin dilekçe sunduğunu söyledi. Dik, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Akyüz'ün de duruşmaya katılamayacaklarına ve katılma talebine ilişkin dilekçe gönderdiğini kaydetti. Duruşma, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın dinlenmesiyle devam ediyor.