TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden operasyonda, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı bir terörist topçu atışıyla etkisiz hâle getirildi. Hakkâri Yüksekova Irak kuzeyi uzanımında, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist topçu atışıyla etkisiz hale getirildi.
4 terörist topçu atışyla öldürüldü
19.02.2018 - 12:22 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ta 1 terörist, Hakkari Yüksekova’da ise 3 terörist olmak üzere toplam 4 teröristin topçu atışı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Etiketler : tsk,haberler,topçu atışı,
544797 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544797.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER