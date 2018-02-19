Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 31’inci gününde devam ediyor. Harekat kapsamında 3 köy daha terör örgütünden kurtarıldı. Afrin’in İkidam, Şeltah ve Merseva köyleri terör örgütünden alındı. Köylerin yanı sıra 687. Tepe de teröristlerden kurtarıldı.