Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 31’inci gününde devam ediyor. Harekat kapsamında 3 köy daha terör örgütünden kurtarıldı. Afrin’in İkidam, Şeltah ve Merseva köyleri terör örgütünden alındı. Köylerin yanı sıra 687. Tepe de teröristlerden kurtarıldı.
Afrin’de bir nokta daha alındı
19.02.2018 - 14:01 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 14:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in batısında bulunan 687. Tepe de terör örgütünden alındı.
Etiketler : Afrin,
544812 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544812.aspx
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