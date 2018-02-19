Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında 2015 yılında Göle ilçesinde yaptığı konuşmada “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan Eski BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Diyarbakır’daki evinin önünde gözaltına alındı. Ata, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.