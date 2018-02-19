Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında 2015 yılında Göle ilçesinde yaptığı konuşmada “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan Eski BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Diyarbakır’daki evinin önünde gözaltına alındı. Ata, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Ayla Akat Ata gözaltına alındı
19.02.2018 - 14:32 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, hakkında “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan soruşturma nedeniyle Diyarbakır’da gözaltına alındı.
Etiketler : BDP Batman Milletvekili,Ayla Akat Ata,terör örgütü,
544822 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544822.aspx
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