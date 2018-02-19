Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'nın ’Zeytin Dalı harekâtı'nda 31’inci güne girildi. 1 ayın geride kaldığı harekât kapsamında 320 kilometrekarelik karasal alanda güvenlik sağlanırken, 372 yerleşim yerinden aralarında stratejik noktaların da bulunduğu 70’i terör örgütlerinden arındırıldı, 1641 terörist ise etkisiz hâle getirildi.

Harekâtta 32 asker şehit oldu. Teröristlerin saldırılarında 9 sivil de hayatını kaybetti. Harekâtta sivillerin zarar görmemesine özen gösteriliyor.

70 NOKTA KONTROL ALTINDA

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, hava desteğiyle sürdürülen çatışmalarla 372 yerleşim yeri bulunan Afrin’deki 70 bölgeyi, terör örgütlerinden arındırdı. Derinlik oluşturularak sürdürülen harekat kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerdeki el yapımı patlayıcı, mayın ve EYP tuzakları ise eğitimli köpeklerin desteğiyle uzman ekipler tarafından bulunarak imha ediliyor. Terör örgütlerinden temizlenen bölgenin Afrin genelinin yüzde 15’ini oluşturuyor.

'SİVİL KIYAFET’ OYUNU

Yaklaşık 11 bin teröristin bulunduğu ve sonradan 1000- 1500 kişilik takviye ile sayıları yaklaşık 13 bini bulan teröristlerin, harekât kapsamında ağır kayıplar vermesinin ardından sivil kıyafet giydikleri belirlendi. Teröristlerin ayrıca, sıkıştıkları bölgelerde sivil vatandaşların arasına gizlenmeye çalıştığı da ortaya çıktı. Teröristlerin zaman zaman gizlenmek ve insansız hava araçları ile jetlerin görüş açısını kapatmak amacıyla siyah duman çıkarmak için bölgede sivil vatandaşlara ait araçların lastiklerini söküp yaktıkları da kaydedildi.

GÜVENLİK UZMANI AĞAR: BÖLGENİN YÜZDE 15’İ KONTROL ALTINDA

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 372 yerleşim yeri bulunan Afrin bölgesinin yüzde 15’inin terör örgütlerinden temizlendiğini söyledi. Ağar, harekâtın başarıyla devam ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Afrin karasalında 365 köy, köy altı ve 7 nahiyeyle birlikte 372 yerleşim yeri var. Şu ana kadar alınan yerler, yüzde 15’ine denk geliyor. Fiziki olarak yüzde 15 bandındayız ama psikolojik olarak yüzde 51’i aştığımızı değerlendiriyorum. 300- 320 kilometrekarelik karasal alan ele geçirildi. İlginç bir örtüşmeyle Türk Silahlı Kuvvetleri, üzerinde irili, ufaklı 90- 95 yükselti bulunan ve yaklaşık 300 kilometrekarelik alan kaplayan Cudi Dağı kadar muazzam ve zorlu bir alan ele geçirmiş. Bölgede yaklaşık 9 ila 11 bin terörist bulunuyordu. Sonradan Fırat'ın doğusundaki alanlar başta PKK tarafından 1000- 1500 terörist daha Afrin bölgesine sızdırıldı. Konjonktürel zorluklar, vekâletler savaşının çok bilinmeyenli denklemleri, asimetrik etkiler, arazi ve iklim koşulları, 2’nci Dünya Savaşı'ndan bu yana rastlanılmayan bir tahkimat, konvansiyonel ve sofistike silah sistemlerinin PKK/YPG elindeki yoğun varlığı, terörist sayısındaki 10 bini aşan rakam, patlayıcılar. Mayınlar ve bubi tuzaklarla oluşturulmuş ölüm bölgeleri, mayın tarlaları, kuşaklar ve tank hendekleri, bütün bunlara karşı icra edilen bir harekât var. Göstermek istemeseler de parmaklarını dişledikleri, gıpta edilen bir harekât yapıyor Türk Silahlı Kuvvetleri. 1 ayda böyle bir bölgenin yüzde 15’inin teröristlerden temizlenmiş olması ve bununla birlikte zayiat- imha oranlarındaki muazzam fark, harekâtın başarısını ortaya koyuyor."

'REJİMDEN MEDET UMAR HALE GELDİLER’

Abdullah Ağar, terör örgütü PKK/YPG’nin yöneticilerinin ’Zeytin Dalı harekâtı’ öncesinde tehdit eden sözler sarf ettikleri Esad rejiminden medet umar hale geldiğini ifade ederek, "Harekâtın bir diğer başarı kriteri de PKK/YPG’nin artık rejimden medet umar hale gelmesi. Daha dün, ’Sıra rejime gelecek diyorlardı. Türk ordusunun azim ve iradesi, imkan ve kabiliyetleri, 1984 yılından bu yana biriktirdiği terörle mücadele tecrübesi, kudret ve kabiliyeti, planlama- kontrol- koordinasyon ve uygulama becerisi gibi kıstaslar ise harekatın asıl parametrelerini oluşturuyor" diye konuştu.