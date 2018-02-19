Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY Terör örgütü Gümüşhane Kadın Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Alınan bilgiye göre soruşturmanın ikinci dalga operasyonları kapsamında Gümüşhane FETÖ/PDY kadın yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 1’i örgütün gizli haberleşme ağı olan “Bylock” kullanıcısı olmak üzere toplam 18 şahıs hakkında Gümüşhane merkezli Trabzon, İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Rize, Kayseri, Erzurum, Samsun, Antalya, Mardin olmak üzere 12 farklı ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde 16 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili devam eden tahkikat kapsamında gözaltında bulunan şahısların verdiği bilgiler doğrultusunda 1’i Bylock Kullanıcısı olmak üzere 2 şüpheli şahıs daha Gümüşhane’de yakalanarak gözaltına alındı.